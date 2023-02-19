Bu bir şaka mı? Daha sahaya çıkmayan oyuncuya dev talip! Böyle gelişme görülmedi...

İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu yaz transfer dönemi için izliyor.

Galatasaray'ın ses getiren transferi Nicolo Zaniolo için İtalyan basınında yeni bir iddia geldi.

Calciomercato'nun haberine göre; Zaniolo'yu kış transfer döneminde de takip eden Milan'ın oyuncu için yazın harekete geçeceği belirtildi.

Haberde kış transfer döneminde Milan'ın transfer listesinde ilk sırada yer aldığı ancak gerçekleştirilemediği aktarıldı.

Milan'ın Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansına göre hareket edeceği belirtilirken, oyuncunun durumuna göre 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyebileceği kaydedildi.

Öte yandan Milan sportif direktörü Paulo Maldini'nin İtalyan ekibini transfer döneminin son gününe kadar beklediği için Zaniolo'ya teşekkkür ettiği ifade edildi. Haber7'ye göre; Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce Premier Lig ekibi Bournemouth'un teklifini reddetmişti.