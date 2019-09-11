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Bu binalar tehlike saçıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde bakımsız ve terk edilmiş olan yıkılmaya yüz tutmuş eski ahşap binalar büyük tehlike saçıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:14
Bu binalar tehlike saçıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde bakımsız ve terk edilmiş olan yıkılmaya yüz tutmuş eski ahşap binalar büyük tehlike saçıyor.


Emet ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yaptığı çalışmalar sonrası sit alanları genişlediği için bu evlerle ilgili en ufak bir çalışma yapmak için izin almak zorunda kalan bina sahipleri ve belediye yetkilileri, konunun çözümü için devletten destek bekliyor.


İlçenin en işlek mahalleleri olan Kaynarca, Kapaklıca ve Dere mahallesinde bulunan ahşap bazı binalarda çatı kiremitleri sıkça düşerken, duvarlardaki çatlaklar her geçen gün büyüyor. Mahalle sakinleri her gün bu mevkilerden korkarak geçtiklerini ifade ederken, özellikle mahallede oynayan çocuklar için de hayati tehlikenin bulunduğu konusunda yetkilileri uyarıyorlar.


Bekleyen Sit İmar Planının onayından sonra bu tür binaların belediyece yıkabileceği belirtilirken, mahalle sakinleri bu binaların bürokrasiye takılmadan yıkılmasını talep ediyorlar.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:14
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