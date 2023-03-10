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Sağlık Bu belirtilere dikkat edin | Bu hastalık kadınlarda daha çok görülüyor!
Sağlık

Bu belirtilere dikkat edin | Bu hastalık kadınlarda daha çok görülüyor!

Menopozdan sonra kadınların pek çoğunda bu hastalık ortaya çıkıyor. Uzman isim, söz konusu hastalığın belirtileri sıraladı ve "Tiroid kanserleri kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha sık görülür” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:50:00 - 2023-03-10 23:53:49
Bu belirtilere dikkat edin | Bu hastalık kadınlarda daha çok görülüyor!

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, tiroid ile ilgili önemli bilgiler vererek, “Tiroid kanserleri kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha sık görülüyor, menopozdan sonra kadınlarda tiroid kanseri daha fazla ortaya çıkıyor” dedi. 

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Dâhiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, tiroid hakkında bilgilendirmede bulunarak önemli detaylar verdi. Hastalığın çeşidini tedavi yöntemlerini anlatan Uzm. Dr. Güngör, tiroidin az veya çok çalışması durumunda farklı sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, “Tiroid boynumuzun nefes borusu önünde bulunan kelebek şeklindeki bir organdır. Yaklaşık 30 - 40 gram ağırlığında, vücutta metabolizmayı kontrol eden görevleri vardır. Bezin kendisinin yapısal ve fonksiyonel şeklinde hastalıkları ve kanser hastalıkları vardır. Tiroidin yapısal hastalıkları, halk arasında guatr dediğimiz tiroid bezinin büyümesi halidir. Bunun nodüler ve nodüler olmayan tipleri vardır. Nodüler tipinde guatr, hastalık içinde lokal nodül dediğimiz yumrulardan oluşur. Tiroidin birde fonksiyonel hastalıkları vardır. Tiroid az çalıştığında hastalarda bir takım metabolik değişikler ortaya çıkmaya başlar. Saç sökülmesi, halsizlik, yorgunluk, soğuğa tahammülsüzlük, bayanlarda özellikle adet dönemlerinin dengesizleşmesi gibi şikâyetleri olur. Tiroid hızlı çalıştığında ise saç dökülmesi, sıcağa tahammülsüzlük, ellerde titreme gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Tiroid kanserleri kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha sık görülür ve menopozdan sonra kadınlarda bu kanser daha fazla ortaya çıkıyor. Tedavide ise tiroid az çalışıyorsa eğer, hormonun doz ayarı yapılarak hastaya verilmesi gerekir, çok çalıştığında ise iki ilacımız var. O ilaçlar kullanılarak hastaların normal fonksiyona dönmesi sağlanır. Yapılan tahlil-tetkikler sonucunda kanser ortaya çıkarsa hastanın durumu takibe alınır, acil operasyon önerilir” dedi.

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