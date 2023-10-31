  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Sağlık Bu belirtiler varsa böbrekleriniz maalesef iflas etti: Yüzlerce insan için tehlike çanları çalıyor! Müdahale önemli
Sağlık

Bu belirtiler varsa böbrekleriniz maalesef iflas etti: Yüzlerce insan için tehlike çanları çalıyor! Müdahale önemli

Yeniakit Publisher
2023-10-31 00:22:00 - 2023-10-31 00:29:29
Bu belirtiler varsa böbrekleriniz maalesef iflas etti: Yüzlerce insan için tehlike çanları çalıyor! Müdahale önemli

Böbrekler kandaki atık ürünlerin temizlenmesini sağlar. Kronik böbrek hastalığı belirtileri denildiğinde akla gelen ilk şey sıklıkla idrara çıkmak... Aman erken müdahale hayat kurtarıyor, belirtiler varsa düzenli olarak kontrol ve tedavi edilmeli.

Böbrekleriniz hayati fonksiyonlarından bazılarını yerine getiren önemli organlarınızdır. Sağlık sorunları yaşandığında belirli belirtilerle sizi uyarabilirler. Bu belirtileri tanımak, erken teşhis ve tedavi için büyük önem taşır.

Böbrek Sağlığınız Tehlikede Olabilir: Alarm Veren Belirtiler Nelerdir?

Böbrekler, vücudun vital fonksiyonlarından bazılarını yerine getiren en kritik organlarımızdandır. Boşaltım sistemimizin merkezinde yer alırken, aynı zamanda tansiyon dengemizi de korumaktadırlar. Ancak bu hayati organlar zamanla çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Peki, böbreklerinizin sizi uyardığı belirtiler nelerdir?

Böbrek Sağlığıyla İlgili En Yaygın Sorunlar

Böbrekler, vücuttaki toksinlerin atılmasını ve kandaki atık ürünlerin temizlenmesini sağlamaktadırlar. Fakat bazı sağlık problemleri, bu önemli fonksiyonların aksamamasını tehdit edebilir. İdrar yolu enfeksiyonları ve kronik böbrek hastalıkları böbreklerde sıkça karşılaşılan rahatsızlıkların başında gelir.

Böbreklerin Uyardığı Ana Belirtiler

Ciltte Kuruluk ve Kaşıntı: İnsanlar genellikle cilt kuruluğunu yetersiz sıvı alımına bağlar. Ancak böbrekler, kan mineral dengesini sağlayamazsa ya da düzgün çalışmazsa, ciltte kuruluk ve kaşıntıya neden olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halsizlik ve Güçsüzlük: Aşırı halsizlik hissi, sıklıkla böbreklerle ilişkilendirilmese de, böbreklerin düzgün çalışmaması durumunda kandaki zararlı maddelerin atılamaması kişiyi halsiz bırakabilir.

Şişlikler: Özellikle el ve ayak bölgelerinde meydana gelen şişlikler ciddiye alınmalıdır. Böbreklerin azalan işlevi, vücudun sodyumu tutmasına sebep olabilir. Bu da özellikle el ve ayak parmakları, bilekler ve bacaklarda şişliklere yol açabilir. aydinhedef'in aktardığı haberde:  Kas Krampları: Vücudun sıvı ve mineral dengesinin bozulması, böbrek işlevlerinin aksamına neden olabilir. Özellikle kalsiyum ve magnezyum eksikliği kas kramplarını tetikleyebilir.

Diğer Böbrek Rahatsızlığı Belirtileri

Böbreklerin maruz kaldığı rahatsızlıkların ortaya çıkardığı diğer belirtiler şunlardır:

Nefes darlığı
Sürekli uyku hali, aşırı uyuşukluk ve yorgunluk
Mide bulantısı
Göğüste basınç hissi
Bacaklarda, kollarda ve özellikle ayak bileklerinde suyun atılamamasına bağlı şişlikler
İdrar miktarında azalma ve renginin koyulaşması

Grip salgınına karşı etkili çorba tarifi: bunlar tam yemelik bir şifa! Bunu yapan kazandı!
Grip salgınına karşı etkili çorba tarifi: bunlar tam yemelik bir şifa! Bunu yapan kazandı!

Kadın - Aile

Grip salgınına karşı etkili çorba tarifi: bunlar tam yemelik bir şifa! Bunu yapan kazandı!

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek
3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Kadın - Aile

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar
Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Kadın - Aile

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Canan Karatay üstüne basa basa tüyo: Bayat balığı suda bekletince ne oluyor diyerek hiç bilinmeyen yönleri paylaştı
Canan Karatay üstüne basa basa tüyo: Bayat balığı suda bekletince ne oluyor diyerek hiç bilinmeyen yönleri paylaştı

Kadın - Aile

Canan Karatay üstüne basa basa tüyo: Bayat balığı suda bekletince ne oluyor diyerek hiç bilinmeyen yönleri paylaştı

Kuşburnu bir hazine: Mikrobu söküp ciğerleri açıyor, şifa saçıyor! Doğanın bize sunduğu hazinelerden biri
Kuşburnu bir hazine: Mikrobu söküp ciğerleri açıyor, şifa saçıyor! Doğanın bize sunduğu hazinelerden biri

Kadın - Aile

Kuşburnu bir hazine: Mikrobu söküp ciğerleri açıyor, şifa saçıyor! Doğanın bize sunduğu hazinelerden biri

10 dakikada yumuşacık bazlama tarifi! Malzemeler: 1 su bardağı yoğurt.. Mutfakta kadınlar hep yapıyor
10 dakikada yumuşacık bazlama tarifi! Malzemeler: 1 su bardağı yoğurt.. Mutfakta kadınlar hep yapıyor

Kadın - Aile

10 dakikada yumuşacık bazlama tarifi! Malzemeler: 1 su bardağı yoğurt.. Mutfakta kadınlar hep yapıyor

Türk kahvesi iştah kesmede büyük rol oynuyor: Bundan sonra çok sayıda kişi böyle yapacak
Türk kahvesi iştah kesmede büyük rol oynuyor: Bundan sonra çok sayıda kişi böyle yapacak

Kadın - Aile

Türk kahvesi iştah kesmede büyük rol oynuyor: Bundan sonra çok sayıda kişi böyle yapacak

Derin uykudayken: Daha önce uyuyan kişinin dış dünyaya tepki vermediğine yönelik inanış! Bilim insanları açıkladı
Derin uykudayken: Daha önce uyuyan kişinin dış dünyaya tepki vermediğine yönelik inanış! Bilim insanları açıkladı

Sağlık

Derin uykudayken: Daha önce uyuyan kişinin dış dünyaya tepki vermediğine yönelik inanış! Bilim insanları açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23