Bu bal doğal insülin! Şeker hastalarının tercihi! Altın değerinde: Dünyanın en iyi balı Yemen sedir balı faydaları

Yemen ballarının şöhreti sınırları aşıyor. Yemen'in balları iç savaştan dolayı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da ihracattaki payı yüksek. Yemen ballarına "sarı altın" deniyor. Peki, Yemen balları neden bu kadar kıymetli?

Yemen balları şeker hastalarının tercihi oluyor.

YEMEN BALLARININ ÖZELLİKLERİ

Yüksek besin değerine sahip Yemen balının bu kalitesinin, ülkede bulunan yüksek dağlar, geniş vadiler, yaylalar ve uzun kıyılar gibi arıların beslenebildiği doğal özelliklerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Çeşitli çiçek ve meyvelerin yetişmesine imkan veren iklimin de ülkede farklı bal türlerinin üretimini kolaylaştırdığı kaydediliyor.

Yemen'deki geleneksel arıcılıkta kovana insan müdahalesinin bulunmaması, polen ve arı sütünün doğal özelliklerini koruyor ve böylelikle Yemen balı koyu ve güzel rengi, lezzetli tadı, muhteşem aroması ve yüksek besin değerinin yanı sıra tedavi özelliği de taşıyor.

SEDİR BALI

Pek çok çeşidin bulunduğu Yemen'de "Sedir" balı bunların en meşhuru ve en kalitelisi olarak biliniyor. Şöhreti Yemen'le sınırlı kalmayan Sedir balı, dünyanın en ünlü ve en pahalı balları arasında yer alıyor.

Yemen balı faydaları...

ŞEKER HASTALARININ TERCİHİ "SUMUR BALI"

Yemen'in bir diğer önemli bal çeşidi de dikenli ağaçların bulunduğu bölgelerde üretilen "Sumur" balı.

Diğerlerine göre biraz daha koyu renkli olan bu bal, Hadramevt gibi yüksek bölgeler ile İbb, Zemar, Sana ve Taiz gibi dağlık yerlerde üretiliyor.

"Sumur" balının bitkisel insülin içerdiği için şeker hastalarının tedavisinde faydalı olduğu düşünülüyor. Yemenliler bu balı karaciğer rahatsızlıkları, kansızlık ve soğuk algınlığı ile mide ülseri gibi durumlarda kullanıyor.

YEMEN'İN ÇEŞİT ÇEŞİT BALLARI

Keskin tadıyla bilinen, tüketildikten birkaç saat sonra bile boğazda yanma hissi bırakan "Es-Sal" balı ise uzmanlar tarafından tedavi amacıyla tercih edilen bir tür.

"Es-Selam" (barış) balı ise ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan Tihama bölgesi ile El-Mahvit ilinin dağlık kesimlerindeki "barış" çiçekleriyle beslenen arılar tarafından üretiliyor.

"Dağ" balı dağlık bölgelerdeki çalılar ve bazı çiçeklerden beslenen arıların tarafından üretiliyor ve çabucak donmasıyla biliniyor.

İç savaşla birlikte bal satışı yarı yarıya azaldı, ihracat önemli ölçüde düştü

Başkent Sana'da bir bal dükkanı bulunan Ebu Abdurrahman Ali, uzun yıllardır arıcılık ve bal üretimiyle uğraştığını, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen işini tutkuyla yapmaya devam ettiğini söyledi.

Bu mesleği dedelerinden devraldığını belirten Ali, bazı bölgelerin çatışma alanı haline gelmesinden arıların beslenme sürecinin de etkilendiğini ve üretimin azaldığını ifade etti.

Bal ihracatının önünde çeşitli engeller bulunduğuna işaret eden Ali, "Gelir düzeyi önemli ölçüde geriledi. İç savaş öncesine göre ülkedeki bal satışı yaklaşık yüzde elli azaldı. İhracata gelince, çok önemli ölçüde düştü." dedi.

Savaşın ve kuşatmaların ihracatı engellediğini, Yemen'e uzun süredir yurt dışından ziyaretin olmadığını dile getiren Ali, "Savaştan önce bal Sana Havalimanından veya sınır kapılarından birçok ülkeye ihraç edilirdi." diye konuştu.

Bal üreticilerinin ve satıcılarının, hareketlerini kısıtlayan ve üretim miktarlarını azaltan pek çok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu anlatan Ali, yakıt sıkıntısı nedeniyle ağaçların kesilmesinin de arıcılığı önemli ölçüde olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sedir Ağacı Balının Faydaları

Sinirlilik tedavisinde kullanılır ve sakinleştirici özelliği vardır. Öksürüğe, bronşite, idrar yolları iltihaplanmasında, yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir. Enfeksiyonları, iltihapları giderici olarakta bilinmektedir.

Sedir Balı Nedir?

Sedir balı, çiçek balından farklı olarak bir salgı balıdır. Sedir ağacı üzerinde yaşayan bazı böcek türleri bitkilerin öz suyu ile beslendikten sonra ballı bir madde salgılar. Bal arıları ise bu maddeleri toplayarak salgı balı elde ederler ve sonuçta Sedir Ağacı Balı elde edilmiş olur. Kilo fiyatı farklılık gösterir. Aroması, kokusu, tadı ile çok farklıdır.

Dünyanın en kaliteli balı hangi ülkede?

Ödüllere doymayan Eğriçayır balı, İtalya'da yapılan organik bal yarışması BİOLMİEL 'de altın madalyayı kazanmıştır. 46. Dünya Arıcılık Kongresi “Dünyanın En İyi Balı” Ödülü sahibi olan Eğriçayır balını tadanlar, tadına doyamıyor.