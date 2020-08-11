Bu aralar Kılıçdaroğlu: Sana git diyemem ama kal demekte gelmiyor içimden

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında yeni parti çalışmaları yaptığı iddia edilen Muharrem İnce'nin yarın CHP'de tartışmaya neden olacak bir belge açıklayarak siyasi yürüyüşünü başlatacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun stratejisi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Muharrem İnce stratejisinin belli olduğunu belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye ne 'Kal' ne de 'git' diyeceğini belirtti. CHP'lilerin artık İnce'nin uzun süre CHP'de kalamayacağını düşündüklerini aktaran Selvi, partililerin bu işi hafife aldıklarını ifade ederek CHP'nin uzun süredir ilk kez bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.



İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı;



KIlıçdaroğlu, kurultaydan sonra MYK üyelerini belirledi. Takımını korudu. Selin Sayek Böke ve Ali Öztunç gibi birkaç isabetli isimle takviye etti. PM’ye giremeyen Tuncay Özkan’ı ve Ünal Çeviköz’ü ise danışman olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, anahtar listesine aldığı başörtülü avukat Sevgi Kılıç’ı ise şimdilik PM’de tutmayı tercih etti. Kurultayın ardından başlayan “Kemalistler, ulusalcılar, cumhuriyetçiler dışlanıyor” şeklinde eleştirilerin olduğu bir dönemde başörtülü Sevgi Kılıç’ı genel başkan yardımcısı yapmayı göze alamadı. Sevgi Kılıç sadece başörtülü olduğu için PM’ye giren bir isim değil, sıkı bir CHP’li ve donanımlı birisi. Zaten teşkilatta “atom karınca” deniliyormuş.

Kılıçdaroğlu A takımını korudu ama partisini koruyabilecek mi belli değil. Çünkü Muharrem İnce yarın siyasi yürüyüşünü başlatıyor. Hem de CHP’de tartışmaya yol açacak bir belge açıklayarak.

Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce stratejisi belli oldu. Ne “Kal” diyecek, ne “Git” diyecek. Ancak İnce’nin artık CHP’de uzun süre kalamayacağını düşünüyorlar. Muharrem İnce’ye bu kez “Gitme kal” dediklerinde, işi siyasi blöfe dönüştüreceğini düşünüyorlar. Ama bence Muharrem İnce işini hafife alıyorlar. CHP uzun süredir ilk kez bir bölünme sendromunu yaşayacak. İkinci olarak, İnce en çok CHP’nin altını oyar. Çünkü o mahalleye hitap edecek.