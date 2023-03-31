Bu adam üniversitede genç eğitiyor! Sinan Canan: Eşcinsellik haram değildir
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Canan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda eşcinsel sapkınlığın İslam'da haram olmadığını söyledi.
Eşcinsel sapkınlara ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Canan, eşcinselliğin İslam'da haram olmadığını söyledi.
Prof. ünvanına sahip Canan, şu benzetmeye yaparak sapkınlığı meşrulaştırmaya çalıştı:
İslam'da eşcinsellik haram değildir. Olamaz. Bu konuda hiç bir kanıt getiremezsiniz. Zina (açıkça) haramdır; cinsel yönelimler haram olamaz. Künefe sevmek ne kadar haramsa bunlar da o kadar haramdır...