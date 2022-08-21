Bu adam hala üniversitede "İlahiyatçı Akademisyen".. Ayeti böyle inkar etti: Kur'anda tesettür yok!

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Diyanet TV canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, "Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusuna cevap verdi.

Bozkurt cevabında, İslami kuralları hatırlatarak, "Hepimiz kabul edelim, pantolon dediğimiz şeyler, daracık şeyler oluyor. Hele hele kadınlarımızda... Son zamanlarda da tayt şeklinde pantolonları tasvip etmek, toplumun huzuruna onunla çıkmak tasvip edilir şeyler değil. Dini kuralların ihlalidir." dedi.

Bozkurt'un sözlerini hedef alan Prof. Dr. Şahin Filiz, yüze Kur'an'ın ayet-i kerimelerini inkar ederek, "İslam'da ve Kur'an'da tesettür yok." ifadesini kullandı.

Ayete uydurma dedi!

Şahin Filiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kimin hangi ayda nasıl giyineceğine dair hiç bir nas yoktur. Giyim-kuşam örfe, toplumsal kurallara ve kişilerin tercihlerine göre ortaya çıkar. Tesettür kavramı Kuran’da geçmiyor, kadınların nasıl örtüneceği konusunda açık ve belirgin bir hüküm bulunmuyor. ‘Allah ile aldatma’ aşaması kadınlarımızı, Kuran’da olmayan ‘tesettür’ uydurmasıyla baskı altına almakla başladı.