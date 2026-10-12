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Dünya Göçmen teknesi faciası! Ölü sayısı 139’a yükseldi, 84 kişi kayıp
Dünya

Göçmen teknesi faciası! Ölü sayısı 139’a yükseldi, 84 kişi kayıp

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Göçmen teknesi faciası! Ölü sayısı 139’a yükseldi, 84 kişi kayıp

Cibuti’den Yemen’e gitmek üzere 305 kişiyle yola çıkan düzensiz göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 139’a yükseldiği açıklandı.

Cibuti açıklarında yaşanan tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, 8-9 Ekim gecesi Cibuti'den Yemen'e gitmekte olan ve 305 kişiyi taşıyan teknenin Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında batmasının ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Arama çalışmalarında 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte, olayda yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 109'dan 139'a çıktığı kaydedildi. Kazanın ardından denizde kayıp durumda bulunanların sayısının ise 84 olduğu aktarıldı.

 

Kazadan 82 kişi sağ kurtarıldı

Olayın 'Doğu Göç Rotası' üzerinde kaydedilen en ölümcül deniz kazalarından biri olduğu vurgulandı. Kazada yaklaşık 82 kişinin sağ kurtarıldığı ifade edildi. IOM'nin Obock'taki Göçmen Müdahale Merkezi'nde kurtarılan kişilere barınma, gıda, acil sağlık yardımı, psikososyal destek ve koruma hizmetleri sağlandığı bildirildi. Cibuti makamlarının ise kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

 

“Bu ölümleri kanıksamaya devam edemeyiz”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IOM Genel Müdürü Amy Pope, “Başka güvenli bir yol olduğuna inanmadıkça kimse böyle bir tekneye binmez. Bu ölümleri kanıksamaya devam edemeyiz. Güvenli ve yasal yollar hayat kurtarır. Hükümetlerden ve bağışçılardan bir sonraki tekne batmadan önce harekete geçmelerini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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