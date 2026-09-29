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Dünya Bu acıya yürek dayanmaz! 51 Filistinli mazlumun kalıntıları defnedildi
Dünya

Bu acıya yürek dayanmaz! 51 Filistinli mazlumun kalıntıları defnedildi

Yeniakit Publisher
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Bu acıya yürek dayanmaz! 51 Filistinli mazlumun kalıntıları defnedildi

İnsanlıktan nasibini almayan soykırımcı köpeklerin Filistin halkına çektirdiği acı yeri göğü inletiyor. 3 yıl boyunca yakınlarının en azından cesedine ulaşma umuduyla bekleyen Müslümanlar, enkaz altında ancak kalıntılarını bulabildikleri 51 mazlumu, dualar eşliğinde toprağa verdiler.

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıları devam ederken saldırıların ilk günden bu yana 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Ölenlerin cansız bedenlerine ait enkaz altında kalan kalıntıları devam eden saldırılar nedeniyle uzun bir süre sonra çıkarılabildi. Filsitinli sivil savunma ekipleri, haftalar süren arama çalışmalarının ardından 51 Filistinli’ye ait kalıntıları "Mühendisler Kulesi" ve diğer konut binalarının enkazı altından çıkarabildi. Kalıntılarına ulaşılan Filistinliler için bugün cenaze töreni düzenlendi. El-Awda Hastanesi’nden başlayıp Nuseyrat mezarlığına kadar devam eden cenaze törenine çeşitli grup ve toplum temsilcileri katılırken, naaşlar Filistin bayrağına sarılı kefenlerle taşındı. Üç yıl boyunca tonlarca enkazın altında kalan 51 Filistinlinin kalıntıları, bugün Nuseyrat Kampı’nda toprağa verilebildi.

Hükümet ve insan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşının başlangıcından bu yana kayıp kişi sayısı yaklaşık 9 bin 500’e ulaştı. Bu kişilerden bazılarının yıkılan binaların enkazı altında gömülü kaldığı düşünülürken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail savaş uçakları, 1 Kasım 2023 tarihinde, 24 dairenin bulunduğu ve 300’den fazla insana ev sahipliği yapan 6 katlı Mühendisler Kulesi’ni hedef almıştı. O dönemde yaklaşık 150 kişinin naaşına ulaşılmıştı.

 

Gazze’de can kaybı 74 bin 23’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 1 sivilin cansız bedeninin getirildiğini bildirdi. Bakanlık, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda ise 13 sivilin yaralandığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 422’ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 834’e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 996’a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 23’e, toplam yaralı sayısının da 175 bin 111’e ulaştığı aktarıldı.

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