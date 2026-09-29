Mısır tarlalarını talan etmişti: 350 kiloluk dev domuz vuruldu, kabus bitti!

Bilecik merkez Karasu ve Güvencedere mevkiinde mısır tarlarına talan eden ve üreticilerin kabusu olan domuzlar avcıları harekete geçirdi.

İslam Arar, Turan Avcı, Erman Arar, Tolga Hasra ve Mesut Güvercin'den oluşan ekip iki mevkide domuz avına çıktı. Salınan köpekler mısır tarları içinde üreticini kabusu olan dev domuzu buldu.

Domuz uzun takipleri sonucu vurulurken, büyüklüğü ve kilosu hayrete düşürdü. Domuzun yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilirken, mısır üreticileri avcılara teşekkür etti.