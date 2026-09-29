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Gündem Mısır tarlalarını talan etmişti: 350 kiloluk dev domuz vuruldu, kabus bitti!
Gündem

Mısır tarlalarını talan etmişti: 350 kiloluk dev domuz vuruldu, kabus bitti!

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Mısır tarlalarını talan etmişti: 350 kiloluk dev domuz vuruldu, kabus bitti!

Bilecik’te mısır tarlarını talan eden ve çiftçilerin adeta kabusu olan 350 kiloluk dev domuz köpeklerle sürek avı başlatan avcılar tarafından vuruldu. Üreticiler, avcılara teşekkür etti.

Bilecik merkez Karasu ve Güvencedere mevkiinde mısır tarlarına talan eden ve üreticilerin kabusu olan domuzlar avcıları harekete geçirdi.

İslam Arar, Turan Avcı, Erman Arar, Tolga Hasra ve Mesut Güvercin'den oluşan ekip iki mevkide domuz avına çıktı. Salınan köpekler mısır tarları içinde üreticini kabusu olan dev domuzu buldu.

 

Domuz uzun takipleri sonucu vurulurken, büyüklüğü ve kilosu hayrete düşürdü. Domuzun yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilirken, mısır üreticileri avcılara teşekkür etti.

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