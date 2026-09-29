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Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

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Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

Evince evcil hayvan besleyenlerin sık karşılaştığı sorunlardan olan tüyleri tek hamlede temizleyecek yöntem belli oldu.

#1
Foto - Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

Evlerin neşesi olan evcil hayvanların özellikle mevsim geçişlerinde döktüğü tüyler tam bir felaket olabiliyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında kürk değiştiren kedi ve köpeklerin tüyleri kumaş koltuklara, sandalyelere ve halılara yapışır.

#2
Foto - Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

Ne kadar süpürürseniz süpürün, kumaşın dokusuna işleyen o ince tüyleri tamamen sökmek neredeyse imkansız gibi görünür. Pahalı temizlik aparatlarına ya da saatlerce güç harcamaya gerek kalmadan basit bir yöntemle tüyleri temizleyebilirsiniz.

#3
Foto - Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

Koltuktaki tüyleri saniyeler i̇çinde toplayan yöntem İhtiyacınız olan tek şey bulaşık eldiveni. Mutfakta kullandığınız lastik eldiveni elinize geçirin ve musluğun altında çok hafifçe ıslatın.

#4
Foto - Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

Eldivenli elinizi koltuğun üzerinde tek bir yöne doğru baskı uygulayarak sürükleyin.

#5
Foto - Evcil hayvan sahipleri sevinecek: Tüyleri tek hamlede yok ediyor!

Kauçuk malzemenin yarattığı sürtünme ve nem, kumaşa yapışan tüm tüyleri mıknatıs gibi çekerek küçük yumaklar haline getirecektir. Oluşan tüy tüy yumaklarını elinizle kolayca toplayıp çöpe atabilirsiniz./ kaynak: haber7

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