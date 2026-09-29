Fenerbahçe satılabilir! Camia şokta: Kulübün gerçek borcu ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin olağanüstü mali kongresinde gündeme gelen mali tablo tartışmaları sürerken, kulübün borç durumuna ilişkin yeni değerlendirmeler dikkat çekti. Aziz Yıldırım’ın özellikle Sadettin Saran döneminde gerçekleştirilen transferlerin gerçek maliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamalara, ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler’den yanıt geldi.

Yıldırım; Sidiki Cherif, N’Golo Kante, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Musaba transferlerinin maliyetlerini açıklayarak kulübün borç durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım’ın, Sadettin Saran’ı kastederek “Paraları yemişler” şeklindeki sözleri ise gündem oldu.

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler de olağan mali genel kurulun ardından NEO Spor kanalında yaptığı değerlendirmede, kulübün mali yapısı ve borçlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sidiki Cherif, N'Golo Kante, Mert Günok, Matteao Guendouzi ve Musaba transferlerinin gerçek maliyetlerini açıklayan Aziz Yıldırım kulübün borcu konusunda camiayı bilgilendirirken, başkanın Sadettin Saran'ı kastederek 'paraları yemişler' sözleri adeta olay yarattı. İşte Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler'in NEO Spor kanalında olağan mali genel kurul sonrası yaptığı o değerlendirmeler...

BORÇ 500 MİLYON DOLAR DENİYOR

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran için 'bütün gelirleri yedi' durumu ön plana çıktı. 500 milyon dolar açıklanan borç var. Neden bazı futbolcuları sattık konuları var, bir takım hamleler var lise gibi üniversitenin yeniden kazandırılması gibi...

143 MİLYON EUROYU NEREDEN ÇIKARDINIZ?

27 senelik ekonomik çöküş 9 aylık Sadettin Saran dönemine yıkılması gibi bir durum söz konusu. Yani Aziz Yıldırım, Ali Koç'u kızdırmadı, cici göründü Sadettin Saran'ı dövdü. Feridun Niğdelioğlu gerçek borç 1 milyar dolar dedi. Not aldım yönetim 38 milyon euro vermiş, ben buradan Sinan Engin ve Feridun Niğdelioğlu'na bir soru sormak istiyorum; 143 milyon euroluk rakamı neye dayandırarak söylediniz?

NİĞDELİOĞLU AZİZ YILDIRIM'LA KONUŞAN SON GAZETECİ

Ortada 'bu yönetim 140 milyon euro verdi' gibi bir rakam dolaşıyor. Ali Koç 7 senede 83 milyon euro cebinden verdi sponsorluklar hariç ve bu parayı hibe etti. Bu yönetim 1 senede 140 milyon euroyu nasıl verdi? Yönetim kurulu kulübün borç 500 milyon euro diyor, Niğdelioğlu 1 milyar dolar dedi, Niğdelioğlu da iyi bir gazetecidir ve Aziz Yıldırım'la konuşan son isimdir.

BU KULÜP SATILIR

Eğer Fenerbahçe'nin 1 milyar dolar borcu varsa bu rakam erimez, bu paradan çıkılmaz yarın öbür gün bu kulüp satılır, birinin eline geçer. Tesisler konusunda en ufak bir şüphem yok mutlaka projelere başlayacaklardır. Aziz Yıldırım '7 senedir bir çivi çakmadılar' dedi kesinlikle doğru. Fenerbahçe Adası projesi var Milas'ta, Maltepe'de Fenerbahçe Adası yapılabilir.

ÇETİNKAYA DİĞERLERİNİ DE SATSAYDI O ZAMAN

Sürekli bir Sadettin dayağı var. Bu 9 ay Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemi deniyor. Ama Ali Koç da bu kulübü batırdı deyin. Hasan Çetinkaya keşke Amrabat'ı, Mimovic'i, Livakovic'i de satabilseymiş, öyle şey olur mu ya! Hasan Çetinkaya yakın arkadaşına Sidiki Cherif'i satmıştır bunda bir şey yok ki...

SuperHaber