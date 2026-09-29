  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler bu toplantıdaydı! Bakan Gürlek merak edilenleri açıkladı ABD ile Çin'den dünya ticaretini sarsacak hamle! 30'ar milyar dolarlık dev "30'a 30" çerçevesi deşifre oldu! CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti! Askeri casusluk soruşturmasında sıcak gelişme: 3 eski MASAK başkanı ifade verdi Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti! Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı Tabela değişti ama fırsatçılık zihniyeti değişmedi: Özgür Özel, fon krizinden siyaset devşirdi Oysa tarihi ve saati haftalar öncesinden belli YP’den resepsiyondan kaçmaya MYK kılıfı
Spor Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı ve 6 kritik isim gözaltına alındı
Spor

Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı ve 6 kritik isim gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı ve 6 kritik isim gözaltına alındı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrahta sahtecilik suçlamasıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 6 isim daha yakalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi, resmi belgede sahtecilik suçlaması ile gözaltına alındı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gündoğdu, evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

Soruşturma geçen sene başladı

“Hakemler Dosyası” adı verilen soruşturmanın, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan müşteki ifadesiyle başlatıldığı belirtildi.

İşte gözaltına alınan isimler:

- Ferhat Gündoğdu – MHK Başkanı

- Ferdi Karadoruk – TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı

- Ahmet Şahin – TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili

- Yunus Yıldırım – TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi

 

- Sebahattin Şahin – MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu

- Alican Sağlar – TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu

- Emre Kosif – TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı

İstanbul'da şok operasyon: 7 aranan şüpheli yakalandı!
İstanbul'da şok operasyon: 7 aranan şüpheli yakalandı!

Gündem

İstanbul'da şok operasyon: 7 aranan şüpheli yakalandı!

Ordu’da kara para aklamaya operasyon! 916 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Ordu’da kara para aklamaya operasyon! 916 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Yerel

Ordu’da kara para aklamaya operasyon! 916 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Tera fon krizi hisselerindeki vurgun operasyonunda SPK biletleri kesti!
Tera fon krizi hisselerindeki vurgun operasyonunda SPK biletleri kesti!

Gündem

Tera fon krizi hisselerindeki vurgun operasyonunda SPK biletleri kesti!

Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı
Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

Gündem

Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23