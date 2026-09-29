Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı ve 6 kritik isim gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrahta sahtecilik suçlamasıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 6 isim daha yakalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi, resmi belgede sahtecilik suçlaması ile gözaltına alındı.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gündoğdu, evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma geçen sene başladı
“Hakemler Dosyası” adı verilen soruşturmanın, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan müşteki ifadesiyle başlatıldığı belirtildi.
İşte gözaltına alınan isimler:
- Ferhat Gündoğdu – MHK Başkanı
- Ferdi Karadoruk – TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı
- Ahmet Şahin – TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili
- Yunus Yıldırım – TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi
- Sebahattin Şahin – MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu
- Alican Sağlar – TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu
- Emre Kosif – TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı