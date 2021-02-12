  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "Bu açık bir meydan okumadır"
Dünya

"Bu açık bir meydan okumadır"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılara devam etmesini, bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış ve bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:42:00 -
"Bu açık bir meydan okumadır"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husilerin saldırıları ve bunların bölgesel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "(Husilerin gerçekleştirdiği) Bu terör eylemlerinin devamı ve bu eylemlerde ısrarı, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanışı, uluslararası ve insan hakları yasalarına açık bir meydan okumayı temsil ediyor ve devam eden çatışmayı siyasi çözümle sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası çabaları baltalıyor." denildi.

Kuveyt'in, güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı her önlemde Suudi Arabistan'ı desteklediği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden emniyet ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarını kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye tarihinin en büyük hamlesi! Cep telefonlarında fiyat müjdesi
Ekonomi

Türkiye tarihinin en büyük hamlesi! Cep telefonlarında fiyat müjdesi

Cep telefonunda yerli üretim hamlesi bazı modellerin fiyatını düşürecek. 2 bin 500-3 bin TL seviyelerinde yer alan bir cep telefonunun fiyat..
Rusya resti çekti: İlişkileri koparmaya hazırız
Dünya

Rusya resti çekti: İlişkileri koparmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya ekonominin hassas alanlarını riske atacak yaptırımlar uygulanması h..
Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Otomotiv

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay