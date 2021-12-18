Bu 5 şeyi yapın, kışın yakıttan tasarruf edin

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının gelmesiyle birlikte, araç sürerken alınması gereken önlemler de haliyle artıyor.

Özellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yakıt tüketimi de artış gösteriyor.

Alınabilecek bazı basit önlemler, kış aylarında artan yakıt tüketimini az da olsa düşürmeye yardımcı oluyor. İşte kış aylarında yakıt tasarrufu için 5 tavsiye...

1- Kış bakımını zamanında yaptırın

Yakıt tasarrufu özelinde ilk ve belki de en önemli etken, aracın önemli parçalarının doğru çalışıyor olmasıdır.

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Bu kritik nedenler dolayısıyla aracın hem yazın hem de kışın bakımı ihmal edilmemelidir.

2- Mümkünse kapalı garaj kullanın

Kış aylarında, eğer imkan varsa aracı kapalı garaja park etmek yakıt tüketimi açısından fayda sağlayabilir.

Bu durum aracın sıcaklığının muhafaza edilmesini, motor yağının sıvı kalmasını ve motorun daha hızlı ısınmasını sağlar.

3- Lastikleri kontrol edin

Araç lastikleri yeteri kadar hava basıncı ile şişirilmiş olmalıdır. Yeterli basınca sahip olmayan lastiklerin hareket etmesi, özellikle kış döneminde aracın daha fazla efor sarf etmesine neden olur ve yakıt tüketimi artar.

Araç lastiklerinin üretici firmanın belirlediği ölçülerde şişirilmesinin önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağladığı unutulmamalı.

4- Ani fren yapmayın

Araç seyir halindeyken bir anda hızlanmak, motorun yakıt deposundan daha fazla yakıt almaya çalışmasına neden olur.

Ayrıca ani fren ve manevralar da yakıtın daha hızlı tükenmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için vites geçişleri yumuşak tutulmalı ve araç yavaş yavaş hızlandırılmalıdır.

5- Klimayı zamanında çalıştırın

Kış aylarında araç klimasını araca biner binmez çalıştırmak, daha fazla yakıt tüketimine neden olur.

Çünkü klimanın istenilen seviyede sıcaklık verebilmesi için motor sıcaklığının sağlanmış olması gerekir. Dolayısıyla klima, motor iyice ısındıktan sonra açılmalı.