Bu 3 yiyecekten mutlaka uzak durun! Kan şekerini fırlatıyor

Uzmanlar, diyabet hastalarının diyet listesinde buğday ürünlerinin kesinlikle yer almaması gerektiğini belirtiyor. Peki, diyabet hastaları ne tüketmeli ya da hangi yiyeceklerden uzak durmalı?

Diyabet hastalarının aslında baharatlardan yemeklere kadar tüketebileceği birçok yiyecek var. Diyabet hastaları kan şekerini dengeleyen besinler tüketmelidir. İşte öneriler... DİYABET HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN YİYECEKLER Margarin Çiçek ya da mısır özü yağı Rafine edilmiş yağlar Tüm buğday ürünleri Makarna, bulgur, yufka...

Diyabet hastaları ne tüketebilir?

Sızma zeytinyağı Doğal tereyağı Kuyruk yağı Ev yoğurdu Mevsimine göre salatalar

Avokado Zencefil Brokoli Tarçın