BTSO ve UİB'in online seminerinde Romanya'daki iş fırsatları konuşuldu

BURSA (AA) - Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, "Türkiye'nin her bölgesinden Romanya'ya yatırımların gelmesini, ülkeye ihracat rakamlarımızın artmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğiyle online "Romanya Pazarı ve Ticaret Yatırım İmkanları Semineri" gerçekleştirildi.

Aramaz, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Romanya'nın köklü kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirtti.

Romanya'da 1990'dan itibaren yerleşik, güçlü bir Türk iş camiasının oluşmaya başladığını aktaran Aramaz, şöyle devam etti:

"Romanya'da hemen her sektörde ülkemizi temsil eden çok güçlü firmalar var. Buradaki firmaların başarıları, ekonomik ilişkilere önemli katkılar sunuyor. Bursalı firmaların da Romanya'ya ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Durmazlar Holdingin Resita Belediyesi ile imzaladığı tramvay üretim anlaşması törenine katılmıştım. Coşkunöz Holding ile buradaki yatırımları için sürekli yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin her bölgesinden Romanya'ya yatırımların gelmesini, ülkeye ihracat rakamlarımızın artmasını hedefliyoruz."

- "AB ülkeleri dışında Romanya'nın en önemli partneri durumundayız"

Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan da Romanya'nın, Balkan coğrafyası ve Doğu Avrupa'da Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden olduğunu vurguladı.

Romanya'nın 76 milyar dolar ihracatı, 88 milyar dolar ithalatı olduğu bilgisini veren Gürcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, Romanya'nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında 7'nci, ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 8'inci sırada yer alıyor. AB ülkeleri dışında Romanya'nın en önemli partneri durumundayız. Geçen yıl toplam ticaret hacmimiz 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Romanya, AB üyeliği ile yatırım konusunda bir cazibe merkezi haline geldi. 2003 yılında 10 milyar avro olan doğrudan yatırımlar, 2019 yılında 83,9 milyar avroya yükseldi. Yatırımların yüzde 32'si imalat sektöründe. Dacia ve Ford ülkede üretim yapıyor. 2019 yılında yüzde 23 büyüme kaydeden otomotiv sektöründe ciro 30 milyar avroya ulaştı. Gümrük Vergisi avantajı, AB fonlarından yararlanma imkanı, ekonomik göstergelerdeki istikrarı, coğrafi konumu, kültürel ve tarihi yakınlığı ile ülkemize olan olumlu yaklaşım, Romanya'yı Türk yatırımcılar açısından cazip kılan en önemli faktörler arasında yer alıyor."

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Romanya'nın Doğu Avrupa'nın coğrafi ve stratejik olarak, önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekti. Şener, "Bursa ve Romanya arasındaki ticaret hacmi, 2019'da 460 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bursa'dan 866 firma, Romanya'ya ihracat yapıyor. Bursa'da, Romanya sermayeli 5 üretici firma faaliyet gösteriyor." bilgisini paylaştı.

Online seminere, Köstence Ticaret Ataşesi Kadir Yazıhan ve DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Polat da katıldı.