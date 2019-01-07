BTP Gaziantep belediye başkan adayları 2019
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP, 2014 yerel seçimlerde Gaziantep’te 0,3 oranında oy almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek olan BTP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kim oldu? BTP Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesinde Şahitkamil, Şahinbey, Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Araban, İslahiye, Nurdağı BTP belediye başkan adayları kim?07 Ocak 2019 Pazartesi 14:12
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP, 2014 yerel seçimlerde Gaziantep’te 0,3 oranında oy almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek olan BTP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kim oldu? BTP Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesinde Şahitkamil, Şahinbey, Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Araban, İslahiye, Nurdağı BTP belediye başkan adayları kim?
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurmaylarının da katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen aday tanıtım programında Güneydoğu bölgesi illerindeki belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Haydar Baş’ın Genel Başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partiler arasında yer aldı. BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı ve BTP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Mahmut Özdemir olurken, BTP Nizip belediye başkan adayı Ejder Karaduman, BTP Islahiye belediye başkan adayı Mustafa Kamil Eksen oldu.
Bağımsız Türkiye Partili Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesi
BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Mahmut Özdemir
BTP Şahitkamil belediye başkan adayı Adil Türköz
BTP Şahinbey belediye başkan adayı Mehmet Yaşar Yiğiyt
BTP Nizip belediye başkan adayı Ejder Karaduman
BTP Karkamış belediye başkan adayı Lütfü Elmas
BTP Oğuzeli belediye başkan adayı Ömer Ökeli
BTP Araban belediye başkan adayı İsmail Zahteroğullları
BTP Yavuzeli belediye başkan adayı İsmail Vaysal
BTP İslahiye belediye başkan adayı Mustafa Kamil Eksen
BTP Nurdağı belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Avşar
2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları
AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7
CHPadayı Akif Ekici % 21.5
MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9
İslahiye belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 46
CHP % 36
MHP % 8
BBP % 3
Karkamış belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 33
MHP % 31
CHP % 23
SP % 11
Nizip belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 53
DP % 23
MHP % 7
CHP % 6
BDP % 5
Nurdağı belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 43
MHP % 30
SP % 20
CHP % 3
Oğuzeli belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 35
AK Parti % 31
CHP % 24
DP % 7
Şahinbey belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 55
CHP % 22
MHP % 12
BDP % 5
24 Haziran Gaziantep seçim sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: 649.876 oyla yüzde 63.93
Muharrem İnce: 221.240 oyla yüzde 21.76
Selahattin Demirtaş: 80.348 oyla yüzde 7.90
Meral Akşener: 54.228 oyla yüzde 5.33
Temel Karamollaoğlu: 8.969 oyla yüzde 0.88
Doğu Perinçek: 1.951 oyla yüzde 0.19
Gaziantep 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı: Yüzde 64.25
Millet İttifakı: Yüzde 22.99
AK Parti: Yüzde 51.43
CHP: Yüzde 15.02
MHP: Yüzde 12.82
HDP: Yüzde 11.71
İYİ Parti: Yüzde 6.76
SP: Yüzde 1.21
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