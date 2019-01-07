Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP, 2014 yerel seçimlerde Gaziantep’te 0,3 oranında oy almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek olan BTP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kim oldu? BTP Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesinde Şahitkamil, Şahinbey, Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Araban, İslahiye, Nurdağı BTP belediye başkan adayları kim?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurmaylarının da katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen aday tanıtım programında Güneydoğu bölgesi illerindeki belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Haydar Baş’ın Genel Başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partiler arasında yer aldı. BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı ve BTP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Mahmut Özdemir olurken, BTP Nizip belediye başkan adayı Ejder Karaduman, BTP Islahiye belediye başkan adayı Mustafa Kamil Eksen oldu.

Bağımsız Türkiye Partili Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesi

BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Mahmut Özdemir

BTP Şahitkamil belediye başkan adayı Adil Türköz

BTP Şahinbey belediye başkan adayı Mehmet Yaşar Yiğiyt

BTP Nizip belediye başkan adayı Ejder Karaduman

BTP Karkamış belediye başkan adayı Lütfü Elmas

BTP Oğuzeli belediye başkan adayı Ömer Ökeli

BTP Araban belediye başkan adayı İsmail Zahteroğullları

BTP Yavuzeli belediye başkan adayı İsmail Vaysal

BTP İslahiye belediye başkan adayı Mustafa Kamil Eksen

BTP Nurdağı belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Avşar

2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7

CHPadayı Akif Ekici % 21.5

MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9

İslahiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 36

MHP % 8

BBP % 3

Karkamış belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 33

MHP % 31

CHP % 23

SP % 11

Nizip belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

DP % 23

MHP % 7

CHP % 6

BDP % 5

Nurdağı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

MHP % 30

SP % 20

CHP % 3

Oğuzeli belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 31

CHP % 24

DP % 7

Şahinbey belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

CHP % 22

MHP % 12

BDP % 5

24 Haziran Gaziantep seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: 649.876 oyla yüzde 63.93

Muharrem İnce: 221.240 oyla yüzde 21.76

Selahattin Demirtaş: 80.348 oyla yüzde 7.90

Meral Akşener: 54.228 oyla yüzde 5.33

Temel Karamollaoğlu: 8.969 oyla yüzde 0.88

Doğu Perinçek: 1.951 oyla yüzde 0.19

Gaziantep 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 64.25

Millet İttifakı: Yüzde 22.99

AK Parti: Yüzde 51.43

CHP: Yüzde 15.02

MHP: Yüzde 12.82

HDP: Yüzde 11.71

İYİ Parti: Yüzde 6.76

SP: Yüzde 1.21