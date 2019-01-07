BTP belediye başkan adayları 2019 isim listesi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP, 2014 yerel seçimlerde 0,2 oranında oy almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek olan BTP Türkiye geneli belediye başkan adayları kim oldu? Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi. İste BTP belediye başkan adayları 2019 isim listesi.07 Ocak 2019 Pazartesi 14:42
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP, 2014 yerel seçimlerde 0,2 oranında oy almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek olan BTP Türkiye geneli belediye başkan adayları kim oldu? Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi. İste BTP belediye başkan adayları 2019 isim listesi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurmaylarının da katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen aday tanıtım programında Güneydoğu bölgesi illerindeki belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Haydar Baş’ın Genel Başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partiler arasında yer aldı. BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı ve BTP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. BTP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? BTP Mardin belediye başkan adayları 2019, BTP Mardin ilçe belediye başkan adayları isim listesi. BTP Şırnak, Hakkari, Van, Batman, Kilis belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. İşte Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayları…
BTP Gaziantep Belediye Başkan Aday Listesi:
Büyükşehir: Mahmut Özdemir
Şahitkamil: Adil Türköz
Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğiyt
Nizip: Ejder Karaduman
Karkamış: Lütfü Elmas
Oğuzeli: Ömer Ökeli
Araban: İsmail Zahteroğullları
Yavuzeli: İsmail Vaysal
İslahiye: Mustafa Kamil Eksen
Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar
BTP Şanlıurfa Belediye Başkan Aday Listesi:
Büyükşehir: Rahime Karakeçili
Eyyübiye: Aylagül Tandoğan
Haliliye: Ahmet Akkuş
Karaköprü: Bekir Sedef
Siverek: Mehmet: Karakeçili
Akçakale: Gülay Gözoğlu
Suruç: Meral Güven
Birecik: Abit Görür
Ceylanpınar: Ali Polat
Harran: Malik Etik
Bozova: Mehmet Kayıkçı
Hilvan: Sevim Yağmur
Halfeti: Nurgül Polat
Viranşehir: Hıdır Altundal
BTP Kilis Belediye Başkan Aday Listesi:
Merkez: Mustafa Şener
Elbeyli: Fayat Günoğlu
Musabeyli: Halil Tilki
Polateli: Muhuddin Kaya
BTP Mardin Belediye Başkan Aday Listesi:
Artuklu (Merkez): Ahmet Zeki Türköz
Derik: Seydi Ahmet Karaca
Dargeçit: Can Akın
Kızıltepe: A. Kadir Kurt
Mazıdağı: Nurettin Balcı
Midyat: Duran Gürkan
Nusaybin: Adem Karadağ
Ömerli: Bünyamin Karaduman
Savur: Yunus Düşen
Yeşilli: Tamer Boztepe
BTP Şırnak Belediye Başkan Aday Listesi:
Merkez: Faysal Göktaş
Beytülşebap: Yusuf Kutlu
Cizre: Zuhal Özkar
Güçlükonak: Mehmet Ramazan Kebapçılar
İdil: Zehra Elmacı
Silopi: Ökkeş Uygur
Uludere: Yusuf Kanlı
BTP Hakkari Belediye Başkan Aday Listesi:
Merkez: Mehmet Ekşi
Çukurova: Zehra Yenici
Şemdilli: Abdulgani Akdağ
Yüksekova: Abdullah Elmacı
BTP Van Belediye Başkan Aday Listesi:
Merkez: Muzafer Yağmur
Edremit: Nadir Aykaç
Tuşba: Kadir Demirci
İpekyol: Mehmet Kirişçi
Bahçesaray: Ahmet Rasgeldi
Başkale: Abdurrahman Tandoğan
Çaldıran: Hamza Kayıkçı
Çatak: Cemile Yağmur
Erciş: Muzaffer Kılınç
Gevaş: Abdurrahman Kazık
Muradiye: Mehmet Ali Yenici
Özalp: Zekeriya Bülent Bulut
Gürpınar: Abidin Dokuzluoğlu
Saray: Alaiddin Yıldırım
BTP Batman Belediye Başkan Aday Listesi:
Merkez: Mehmet Şükrü Elbay
Beşiri: Vakıf Serkan Yatalakoğlu
Gercüş: Mustafa Öfkeli
Hasankeyf: Aydın Çalı
Kozluk: M. İzzettin Kepekçi
Sason: İbrahim Halil Boztepe
BTP Kocaeli belediye başkan adayları 2019 listesi
METİN YILMAZLAR- Büyükşehir
CAHİT BARUTÇU- İzmit
ŞABAN ÖRÇEN- Başiskele
RECEP ŞAHİN- Körfez
ALİ OSMAN ÇAKAR- Kartepe
ÜMİT AYBAR- Gölcük
DURSUN AKSU- Dilovası
HASAN DAĞKUŞ- Gebze
SEMİH ÜSTÜNER- Karamürsel
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