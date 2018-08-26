BTK’dan ailelere ve gençlere flaş uyarı: Dijital tuzağa düşmeyin

Bilgi Teknolojilerii ve İletişim Kurumu (BTK), internet üzerindeki sözde oyunların yanı sıra birçok dijital oyun bulunduğunu duyurdu. Dijital tuzağa karşı alınacak önlemleri açıklayan BTK, "Oyunlar; zaman israfına ve erteleme davranışının yerleşmesine sebep olmaktadır. Dijital tuzağa düşen çocuklarda duygu kontrollerinde zorluk yaşama ve kişilik bozuklukları görülmektedir. A sosyalleşme ve aile içi iletişimi azaltması, sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmede güçlük gibi sorunlar yaşanmaktadır. Şiddet unsurları içerikleri sebebiyle saldırgan duygu, düşünce ve davranışların gelişmesine sebep olması, çocukların çevrimiçi tehditlere açık hale gelmesi gibi olumsuz özellikleri bulunmaktadır.

EBEVEYNLER DİKKATLİ OLMALI

Ebeveynler öncelikle çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalıdır. Ebeveynler teknoloji ve interneti bilinçli bir şekilde kullanmalıdır. Ebeveynler çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemelidir. Ebeveynlerin, çocukların oynayacakları oyunları birlikte seçmeleri gerekmektedir. Ebeveynler, çocukların dünyasına daha çok girerek çocukların oynadıkları oyunları birlikte oynamalıdır.

BİLGİ İHBAR MERKEZİ

Benzer olgularla sosyal ağlarda karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçları kullanılarak yardım merkezlerine şikâyet edilebilir. Ayrıca BTK’nın internet kullanıcılarının hizmetine sunduğu Bilgi İhbar Merkezi'ne http://www.ihbarweb.org.tr ihbarda bulunabilirler" denildi.