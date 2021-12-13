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Spor Bruno Pinheiro’dan Beşiktaş cevabı
Spor

Bruno Pinheiro’dan Beşiktaş cevabı

Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro, Belenenses maçı sonrasında Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:52:00 -
Bruno Pinheiro’dan Beşiktaş cevabı

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Bruno Pinheiro, Belenenses deplasmanında 1-0 kazandıkları maçın ardından kendisine yöneltilen Beşiktaş sorusuna yanıt verdi.

Basın toplantısında Bruno Pinheiro'ya Beşiktaş iddiaları soruldu. Portekizli teknik direktör, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ancak ben bugün Estoril'in teknik direktörüyüm. Burada çalışıyorum ve Estoril'de mutluyum." dedi.

Diğer adaylar kim?

Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te yeni teknik direkör konusunda karar vermek için toplantı yapacak. Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.

Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti. Siyah-beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.

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