Bruno Pinheiro kimdir Bruno Pinheiro nereli? Bruno Pinheiro hangi takımı çalıştırdı?

Beşiktaş yeni teknik direktörünü Portekiz’de buldu. Siyah-beyazlı kulübün Estoril’i çalıştıran 45 yaşındaki Bruno Pinheiro ile el sıkıştığı öğrenildi. Peki, Bruno Pinheiro kimdir?

Bruno Pienheiro kimdir Bruno Pienheiro nereli? Bruno Pienheiro hangi takımı çalıştırdı?

Beşiktaş'ın Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Estoril ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Portekizli teknik adamın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın Penheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Portekizli çalıştırıcıya yıllık 900 bir Euro ödeyeceği gelen haberler arasında.

Bruno Pinheiro 30 Ekim 1976'da dünyaya geldi. Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdi. Haziran 2020'de Pinheiro, Portekiz 2.Lig etibi Estoril ile anlaştı. Estoril'i Primeira Lig'e çıkartan Pinheiro'nun başarısı Portekiz'de takdir topladı.

Portekizli teknik direktörün 16 Aralık Perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.