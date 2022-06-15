Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir” denildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Bruma kim kaç yaşında?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Bruma kimdir kaç yaşında? Armindo Tué Na Bangna kariyeri:

Bruma lakaplı Armindo Tué Na Bangna 24 Ekim 1994'te Gine-Bissau'da dünyaya geldi. Futbola doğduğu ülke Gine-Bissau'nun União Bissau futbol kulübünde başlayan Bruma, 13 yaşındayken Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Silvestre Varela ve João Moutinho'nun da zamanında forma giydiği Sporting Lizbon'nin oyuncu araştırma uzmanlarının dikkatini çekmiş ve Sporting CP'ye transfer edilmiştir. Sporting CP'nin U-14 takımında oynamaya başlayan Bruma, isminin kolay telaffuz edilmesi ve akıllarda kalması için bu takımda Bruma takma adını aldı.

Bruma 2013 yılında Sporting'ten Galatasaray'a imza attı. Bruma 2013-2017 yılları arasında Galatasaray formasıyla 85 maça çıkıp 15 gol atıp 21 asist yaptı.

Galatasaray'ın ardından Bruma sırasıyla Gaziantepspor ve Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giydi. 2017'de RP Leipzig'e transfer oldu. 2019'da PSV ile anlaşan Bruma 2020-2021 sezonunda Olimpiakos'ta forma giydi.