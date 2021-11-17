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Kadın - Aile Brudet tarifi, nasıl yapılır? Kolay brudet tarifi
Kadın - Aile

Brudet tarifi, nasıl yapılır? Kolay brudet tarifi

Çeşitli deniz ürünleri ile hazırlanan nefis bir yahnidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 22:01:00 - 2021-11-17 22:06:42
Brudet tarifi, nasıl yapılır? Kolay brudet tarifi

Hırvatistan sahil tarafından yapılan bu yemeği evinizde denemek isterseniz gerekli malzemelerin listesi, Brudet tarifi haberimizde.

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kutu (800 gr) doğranmış domates
  • 3-4 diş kıyılmış sarımsak
  • 1 yemek kaşığı taze fesleğen
  • 1/2 su bardağı sek beyaz şarap
  • 1 çorba kaşığı taze maydanoz
  • Karabiber
  • Deniz tuzu
  • Safran
  • 900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)

Yapılışı

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyin ve yıkayın. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmelidir. Zeytinyağını ısıtın, sarımsak, fesleğen, maydanoz ve safran ekleyin. 30 saniye pişirin. Sarımsağı koklayabildiğiniz zaman şarabı ekleyin ve 2-3 dakika pişirin. Doğranmış domatesleri, tuzu ve karabiberi ekleyin. 10 dk pişirin. Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesleri ekleyin, kapatın. 3-4 dk pişirin, karıştırmayın sadece tencereyi sallayın. Kalamar, yavru tarak, istiridye ve midye ekleyin, örtün. Tekrar kaynatmaya başlayınca 2-3 dakika sonra her şeyi pişirin. Ocaktan alıp maydanoz serpin. Geleneksel olarak polenta veya güzel rustik ekmek ile servis edilir. Afiyet olsun.

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