Brudet tarifi, nasıl yapılır? Kolay brudet tarifi

Hırvatistan sahil tarafından yapılan bu yemeği evinizde denemek isterseniz gerekli malzemelerin listesi, Brudet tarifi haberimizde.

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kutu (800 gr) doğranmış domates

3-4 diş kıyılmış sarımsak

1 yemek kaşığı taze fesleğen

1/2 su bardağı sek beyaz şarap

1 çorba kaşığı taze maydanoz

Karabiber

Deniz tuzu

Safran

900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)

Yapılışı

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyin ve yıkayın. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmelidir. Zeytinyağını ısıtın, sarımsak, fesleğen, maydanoz ve safran ekleyin. 30 saniye pişirin. Sarımsağı koklayabildiğiniz zaman şarabı ekleyin ve 2-3 dakika pişirin. Doğranmış domatesleri, tuzu ve karabiberi ekleyin. 10 dk pişirin. Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesleri ekleyin, kapatın. 3-4 dk pişirin, karıştırmayın sadece tencereyi sallayın. Kalamar, yavru tarak, istiridye ve midye ekleyin, örtün. Tekrar kaynatmaya başlayınca 2-3 dakika sonra her şeyi pişirin. Ocaktan alıp maydanoz serpin. Geleneksel olarak polenta veya güzel rustik ekmek ile servis edilir. Afiyet olsun.