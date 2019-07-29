Bronşit için hangi bölümden randevu alınır?

Bronşit için hangi doktora gidilmeli, bronşit için hangi bitki iyi gelir? Bronşit nedir? Bronşidin belirtileri neler? Bronşit, akciğerlerdeki hava yollarını döşeyen bronş mukozasının çeşitli sebeplere bağlı mikrobik ya da mikrobik olmayan iltihabıdır. Öksürük ve bronşite karşı bitkisel kür nedir?

Akut bronşit hastalığı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar ve hastalık varlığında gözlemlenen ilk belirtiler genellikle hapşırma ve burun akıntısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olur.

Bronşiollerde gelişen enfeksiyonun artışıyla birlikte yüksek ateş ve iştahsızlık meydana gelebilir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte hava keseciklerinin dolması ve tıkanıklık oranının artması ile birlikte solunum sıkıntısı gözlenir. Solunum sıkıntısının artışı hastanın ani gelişen geçici öksürük krizleri yaşamasına neden olur. Hastalığın en belirgin klinik bulgularından bir diğeri hırıltı/hışırtı şeklinde duyulan solunum sesleridir.

Bronşit için hangi doktora gidilir?

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan öksürük problemi için öncelikle hastanelerin dahiliye ya da kulak burun boğaz polikiliniklerine başvuru yapılması gerekir.

Öksürük ve bronşite karşı bitkisel kür

Kaynamış bir bardak sıcak sütün içerisine bir tutam hatmi ilave edilir. Birkaç dakika bekledikten sonra süzülerek içilir. Şikayetin seyrine göre terar uygulanır.