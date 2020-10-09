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Ekonomi BRISA, mobil hizmet ile müşterilerinin yanında
Ekonomi

BRISA, mobil hizmet ile müşterilerinin yanında

Brisa, uzun yıllardır yatırım yaptığı online ve mobil hizmet çözümleri ile COVID-19 sürecinde güvenli ve sağlıklı bir ortamda müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:20:00 -
BRISA, mobil hizmet ile müşterilerinin yanında

Yeni nesil hizmet modellerini temsil eden Lastik.com.tr ve bayileriyle birlikte sunduğu mobil çözümler sayesinde Brisa müşterileri, diledikleri zamanda ve yerde, lastik sökme-takma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Brisa, bu dönemde, online lastik satış mağazası Lastik.com.tr aracılığı ile bugüne kadar yalnızca İstanbul ve Ankara’da sunulan kapıda montaj hizmetini tüm Türkiye çapında yaygınlaştırdı. Lastik.com.tr üzerinden alınan Bridgestone ve Lassa markalı lastikler, profesyonel mobil destek ekipleri ile müşterilerin kapısında değiştiriliyor.

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