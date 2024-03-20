Brisa, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2023 cirosu 26,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Maliyetlerdeki artışa karşın güçlü satış gelirleri, tedarik zinciri tarafında atılan doğru adımlar, kur riskine karşı uygulanan yerinde riskten korunma politikalarıve üretimdeki verimlilik artışı neticesinde Brisa, faaliyet karında da önceki yıla göre %38 artış kaydetti.

2023 yılında ilk kurumsal bonosunu ihraç eden Brisa, etkin finansman işlemleriyle hem yabancı para pozisyonunu güçlü tuttu hem de finansman maliyetlerini sınırladı. Uygulanan çevik ve güçlü finansal yönetim neticesinde Brisa’nın 2023 yılında net kârında önceki yıla göre belirgin bir artış kaydedildi.

“Mobilite şirketine dönüşüm yol haritamızda kararlılıkla ilerliyoruz"

Brisa’nın 2023 yılı performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “2030 stratejik yol haritamız kapsamında, mobilitede lider bir şirket olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 2023 yılı bu anlamda çok güçlü adımlar attığımız bir yıl oldu. Mobilite Merkezleri olarak konumlandırdığımız, Otopratik ve Propratik hızlı bakım noktalarımızı Türkiye çapında yaygınlaştırdık, 2023 yılı itibarıyla toplam 139 noktaya ulaştık. Bu merkezlerimizde, hızla artan elektrikli araçlara yönelik hizmetlerimizi zenginleştirdik; e-şarj istasyonlarımızın kurulumlarına devam ettik ve elektrikli araçların bakımında uzman personel sayımızı artırdık. Şirketimizin mobilite dönüşümünde çok önemli bir adım olarak 2022 yılında bünyemize kattığımız, Türkiye’nin araç takip sistemlerinde lider şirketi Arvento ile çapraz sinerji çalışmalarımızı derinleştirdik. Brisa’nın ürün ve servis ağını, Arvento’nun filo yönetim platformu ile entegre ettiğimiz hizmetlerimizle sektörümüzde mobilite alanında yeniliklere imza attık. Mobilite yolculuğumuzda lastik işimizi de yeni trendlere adapte ederek büyütüyoruz. 2023 yılında çevik Ar-Ge çalışmalarımızla hibrit ve elektrikli araçlar için son teknoloji yeni ürünlerimizi pazara sunduk. Aksaray Fabrikamız için 2023 yılında duyurduğumuz 34 milyon ABD doları ek kapasite artış yatırımı ile devreye alacağımız özel karışım teknolojisiyle elektrikli araçlar gibi gelişen yeni mobilite trendlerine uygun ve dünya standartlarında ürünleri daha hızlı bir şekilde pazara sunmayı, araç üreticilerinin mobilite partneri olma tarafındaki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarla Türkiye pazarında güçlü bir performans sergilerken, uluslararası pazarlarda da konumumuzu güçlendirdik. Bugün Lassa markamız ile 90’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılında gururla söyleyebilirim ki Lassa markamız 21 ülkede pazar payını artırırken, 5 ülkede de pazar lideri olma başarısını gösterdi.” dedi.

“Sürdürülebilirlikte global çapta öncü, rol model bir şirketiz”

Bugün Brisa’nın sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin örnek şirketlerinden biri olduğuna değinen Kürkçü; “2023 yılında dünyanın kar amacı gütmeyen en büyük çevre girişimlerinden olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) derecelendirmesinde İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinin ikisinde birden global lider olduk. Global lastik sektöründe bu başarıyı elde edebilen ilk ve tek şirketiz. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl, EBRD ile sürdürülebilir kalkınma odaklı 100 milyon Dolar tutarında finansman sağladık. Şirketimizin 2023’teki başarılı performansında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.