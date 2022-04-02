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Dünya Brezilya'yı şiddetli yağış vurdu
Dünya

Brezilya'yı şiddetli yağış vurdu

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışın sebep olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 22:18:00 -
Brezilya'yı şiddetli yağış vurdu

Brezilya basınındaki habere göre, Rio de Janeiro eyaletinin Paraty, Mesquita ve Angra dos Reis kentlerinde 31 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar, toprak kayması ve sel gibi doğal afetlere yol açtı.

Yağışların tetiklediği doğal afetler nedeniyle Paraty'de 6, Angra dos Reis'te 2 ve Mesquita'da 1 kişi öldü, Angra dos Reis kentinde 11 kişi de kayıp olarak bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, Angra dos Reis kentine 48 saatte 655 milimetre yağmur düştüğünü aktararak, bunun kent için şu ana kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğunu duyurdu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te şubatın ortalarında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti.

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