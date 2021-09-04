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Spor Brezilyalı stoperden Galatasaray açıklaması
Spor

Brezilyalı stoperden Galatasaray açıklaması

Brezilya Ligi ekiplerinden Red Bull Bragantino'da forma giyen 25 yaşındaki stoper Leo Ortiz, Galatasaray'ın kendisine büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 22:29:00 -
Brezilyalı stoperden Galatasaray açıklaması

Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden ve kalan kısa sürede 2 transfer daha yapması beklenen Galatasaray'ın görüştüğü bir isim daha ortaya çıktı.

Brezilya'da RB Bragantino forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz, kendisini Galatasaray ve Lyon'un transfer etmek istediğini belirtti.

Resmi bir gelişme olmadığını kaydeden Ortiz, "İstendiğim için mutluyum ancak transfer işlerini menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı yapmıyorum, olmazsa da sinirlenmem. Ancak istediğim bir şey olduğu açık. Milli Takım'da olmak ve Avrupa'ya gitmek önemli. Olursa olacak, ben çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Leo Ortiz kimdir?

2019'da transfer olduğu Bragantino'da vazgeçilmezlerden olan 1,85 boyundaki sağ ayaklı stoper, 105 maçta oynadı ve 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Brezilya Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda da yer alan Ortiz, henüz milli seviyede süre bulamadı.

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