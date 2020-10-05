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Spor Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü
Spor

Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:48:18 -
Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'yı kiraladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2017 yıllarında Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki Costa'nın, 1 yıllığına Juventus'tan kiralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında yıldızı parlayan ve 2015’te Bayern Münih'e transfer olan Costa, Bavyera ekibinde çıktığı 77 maçta 14 gol attı. 2017'de Juventus takımına giden Brezilyalı futbolcu, İtalyan takımında 103 maçta forma giydi ve 10 gol kaydetti.

Brezilya Milli Takımı'nda da 31 kez oynayan Costa, Ukrayna'da 5, İtalya'da 3 ve Almanya’da 2 şampiyonluk yaşadı.


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