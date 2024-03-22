Top cambazı ahlaksız çıktı! Dünyaca ünlü futbolcudan yüz kızartıcı suç
Gece kulübünde bir kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ve 9 yıl hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı.
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, Milan'da forma giydiği dönemde İtalya'nın Milano kentinde gittiği gece kulübünde bir kadına yönelik toplu tacizde bulunduğu suçlamasıyla hakkında 9 yıl hapis cezası almıştı. Olayın ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi de 2017 yılında cezanın kendi ülkelerinde de geçerli olmasını kararlaştırmıştı. 9 yıllık cezasının ülkesinde çekmesi kararlaştırılan Robinho, Brezilya’nın Santos kentinde yaşadığı evinden alınarak tutuklandı.
Futbolculuğunda Avrupa’da Real Madrid, Manchester City, Milan gibi kulüplerde forma giyen Robinho, Türkiye’de de Sivasspor ve Başakşehir’de oynamıştı.