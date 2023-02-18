Brezilyalı eski efsaneden Jorge Jesus iddiası! Flaş gelişme...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus için Brezilyalı eski yıldız futbolcu Rivaldo, önemli bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus yeni kontrat imzalamaya şu aşamada sadece şampiyonluğa odaklandığı gerekçesiyle sıcak bakmıyordu. Portekizli teknik adam için Brezilyalı eski yıldız futbolcu Rivaldo, Milli takım iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Rivaldo, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Carlo Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık. Tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var. Brezilyalılara da her zaman özel bir sevgi göstermiştir. Oldukça deneyimli ve milli takımın başına geçmesi, inanılmaz olumlu bir hamle olur. Ancak Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirebilmek garanti değil."

"Jesus Brezilya'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder"

Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo, Portekizli hocanın teklifi kabul edeceğini söyledi.

"Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var."

Rivaldo'nun bu sözlerinin ardından 68 yaşındaki Portekizli teknik adamın kariyeri ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak edilmeye başlandı.

Geçen ay İstanbul'da Jesus'la tanışmıştı

Haber7'ye göre; Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.