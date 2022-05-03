Brezilya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Beraber gidelim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi. Geziye katılan Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet, Çavuşoğlu'nun izlenimlerini ve görüşlerini aktardı. Acet'in, "Çavuşoğlu, Gezi ve Kavala tartışmalarına kitabın ortasından bir soruyla katıldı" başlıklı yazısı şöyle:

Geçen haftayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Latin Amerika çıkarmasına eşlik ederek geçirdik.

7 günde 6 ülkeyi kapsayan tempolu ve verimli bir gezi oldu bu.

Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezüela…

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı sıfatıyla gittiği bütün ülkelerde yakın alaka gördü.

Ekonomik gündemi ön planda olan gezide, ikili ticari ilişkileri geliştirme adına çok sayıda somut proje için anlaşmaya varıldı.

Önümüzdeki süreçte Latin Amerika ülkelerine yönelik savunma sanayii ürünlerinin ihracatında ciddi bir artış olması muhtemel.

Neden derseniz, bu gezinin hemen bütün safhalarında ilgili ülkelerin yetkilileri, bu konuyu gündeme getirdiler, İHA ve SİHA’lar, zırhlı araçlar dahil, pek çok ürünle yakından ilgilendiklerini ifade ettiler.

Uçağımız gezinin son ayağı olan Venezüela’nın başkenti Karakas’tan havalandıktan hemen sonra, Bakan Çavuşoğlu ile hem bu 6 ülkede yapılan görüşmeler, hem de dış politika gündemine giren diğer konularla ilgili sohbet ettik.

Bu sohbetimizden öne çıkan bazı bölümleri aktarmak istiyorum.

Brezilya liderinden çarpıcı teklif

Gezinin ekonomik hedefleri ön plandaydı ama bu demek değil ki, siyasi ve güncel konular gündeme gelmiş olmasın.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, ilginç bir öneriyi gündeme getirmiş.

Ukrayna savaşı üzerine konuşulurken, Türkiye’nin yürüttüğü çabalarla ilgili bilgiler verilirken Bolsonaro’nun gündeme getirdiği bu teklifi Bakan Çavuşoğlu şu şekilde bize anlattı:

“Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle beraber Moskova’ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.”

Bu öneriyle ilgili bir çalışma yürütülecek.

Bir izlenim olarak şunu ifade edebilirim:

Eğer bir olgunlaşma olursa, Bolsonaro’nun ziyarete dâhil olmasını istediği ülkelerin liderleri de teklife olumlu bakarsa, Moskova’ya bir liderler çıkarması söz konusu olabilir.