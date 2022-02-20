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Dünya Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 152'ye yükseldi
Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 152'ye yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 152'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 09:05:00 -
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 152'ye yükseldi

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 500 itfaiyecinin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları kapalı ve yer yer yağışlı havaya rağmen devam etti.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye çıktığı, 165 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 967 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

Kentin 51 noktasında çalışan askerler ile gönüllülerin de katıldığı ekipler yağışlı ve nemli hava nedeniyle yeniden toprak kaymaları yaşanmasından endişe ediyor.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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