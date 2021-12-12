Brezilya'da Pereira sesleri!

Fenerbahçe'de bir türlü istikrarı yakalayamayan ve geleceği devamlı tartışılan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira için, futbol ülkesi Brezilya'dan ciddi bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Oglobo. globo.com sitesinde yer alan habere göre; teknik direktör arayışlarını sürdüren Flamengo'nun, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'ya gündemine aldığı belirtildi.

Haberde, Pereira'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam ettiği ve listelerinde başka bir adayın daha bulunduğu öğrenildi.