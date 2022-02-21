Brezilya'da ölü sayısı artıyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından arama kurtarma çalışmaları kötü hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 26'sı çocuk, 152'ye çıktığı belirtildi.

165 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 967 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi. Gönüllülerin de katıldığı ekipler yeniden toprak kaymaları yaşanmasından endişe ediyor.

Çalışmaları inceleyen Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo, artık canlı birini bulmanın zor olduğunu dile getirdi.