  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD’de F-35 uçağı düştü

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yaşadığımız salgın çok tedbirli olmamızı gerektiriyor

Libya ordu sözcüsü Kununu: Libya petrollerinin tekrar akma vakti geldi
için kalan
Aktüel

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1179 artarak 17 bin 971'e yükseldi

Ülkedeki vaka sayısı 271 bin 628'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 08:32:15 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1179 artarak 17 bin 971'e yükseldi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı