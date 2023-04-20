Brezilya'da Kongre baskınına ilişkin görüntüleri sızdırılan baş güvenlik danışmanı istifa etti

CNN Brezilya'nın paylaştığı, Başkanlık Sarayı'ndaki 22 güvenlik kamerasınca kaydedilen 160 saatten fazla görüntüde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Ulusal Baş Güvenlik Danışmanı General Marcos Goncalves Dias'ın baskın sırasında sarayda bulunduğu görüldü.

Dias'ın istifası, baskın sırasında saray koridorlarında yürüdüğü ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarını selamladığına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından geldi.

Yerel basındaki haberlere göre Lula da Silva, Dias'ın istifasını kabul etti.

Görüntülerin sızdırılmasının ardından Globo TV'ye röportaj veren Dias, saraya baskın yapılmasından sonra girdiğini iddia etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı ifade edilerek, baskında yer alan asker ya da sivil hiç kimsenin cezasız kalmayacağı vurgulandı.

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- Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.