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Dünya Brezilya’da dehşet! Okulda bıçaklı saldırı
Dünya

Brezilya’da dehşet! Okulda bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 21:39:00 -
Brezilya’da dehşet! Okulda bıçaklı saldırı

Brezilya'da bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 öğretmen yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında 1 öğretmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Eyalete bağlı Thomazia Montroro isimli devlet okulunda 13 yaşındaki öğrenci beden eğitimi öğretmenine saldırdı.

Saldırıda, 71 yaşındaki öğretmen Elisabeth Tenreiro hayatını kaybederken, saldırgana engel olmaya çalışan 3 öğretmenle 1 öğrenci yaralandı.

Tenreiro'nun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırganın diğer öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildiği ve polise teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.
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Sao Paulo polisi, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas ise sosyal medya hesabından, "Öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırı haberinden büyük üzüntü duydum, söyleyecek söz bulamıyorum. 13 yaşındaki genç tutuklandı ve tüm çabamız yaralılara yardımcı olmaktır." açıklaması yaptı.

Yerel basında çıkan haberde, saldırganın geçen hafta bazı arkadaşlarıyla kavga ettiği kaydedildi.

Brezilya'da en son 25 Kasım 2022'de 16 yaşındaki bir öğrencinin, Espirito Santo eyaletindeki Aracruz'da iki okula saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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