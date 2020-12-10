Brezilya’da ‘çalışılacak en iyi şirket’ seçildi

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, bu global başarıya ilişkin yaptığı açıklamada “Tutkumuz yaşamı güçlendirmek vizyonuyla devam ettiğimiz yolculuğumuzda, önce en büyük varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızı güçlendirmeyi önemsiyoruz. Kapsayıcılığı ve çeşitliliği ilke edinmiş bir kurum olarak yaratıcılığa açık, yeni fikirlerin yeşermesine olanak sunan, bireysel farklılıklara saygı duyan, çalışanına değer veren ve güven duyulan çalışma ortamları oluşturuyoruz. Böylece çalışanlarımız Kordsalı olmaktan memnuniyet duyuyor. Aldığımız ödüller ise çalışanlarımızın Kordsa markasına bağlılıklarının en güzel nişanesi” ifadesini kullandı.

Kordsa İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Eray Karaduman ise “Kordsa’daki çalışan deneyimini en iyi şirketler arasında yer alarak taçlandırıyoruz” dedi.