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Ekonomi Brezilya’da ‘çalışılacak en iyi şirket’ seçildi
Ekonomi

Brezilya’da ‘çalışılacak en iyi şirket’ seçildi

Kordsa, dünya genelindeki prestijli ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Kordsa’nın Brezilya üretim tesisi, 2020 yılında “The most amazing place to work / Çalışılacak en iyi şirket” ödülünü aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:51:00 -
Brezilya’da ‘çalışılacak en iyi şirket’ seçildi

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, bu global başarıya ilişkin yaptığı açıklamada “Tutkumuz yaşamı güçlendirmek vizyonuyla devam ettiğimiz yolculuğumuzda, önce en büyük varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızı güçlendirmeyi önemsiyoruz. Kapsayıcılığı ve çeşitliliği ilke edinmiş bir kurum olarak yaratıcılığa açık, yeni fikirlerin yeşermesine olanak sunan, bireysel farklılıklara saygı duyan, çalışanına değer veren ve güven duyulan çalışma ortamları oluşturuyoruz. Böylece çalışanlarımız Kordsalı olmaktan memnuniyet duyuyor. Aldığımız ödüller ise çalışanlarımızın Kordsa markasına bağlılıklarının en güzel nişanesi” ifadesini kullandı.
Kordsa İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Eray Karaduman ise “Kordsa’daki çalışan deneyimini en iyi şirketler arasında yer alarak taçlandırıyoruz” dedi.

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