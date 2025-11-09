  • İSTANBUL
Dünya Brezilya'da büyük felaket: Ölü sayısı yükseliyor!
Dünya

Brezilya'da büyük felaket: Ölü sayısı yükseliyor!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Brezilya'da büyük felaket: Ölü sayısı yükseliyor!

Brezilya’nın Parana eylatinde etkili olan kasırgada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 437 kişi de yaralandı.

Brezilya’nın Parana eyaletini vuran kasırga can kaybı ve yıkıma neden oldu. Gece saatlerinde Rio Bonito do Iguacu kentinde beraberindeki şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkisini gösteren kasırga nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 437 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişi ise yerinden oldu. Yetkililer, meydana gelen yıkım nedeniyle yolların kapandığını ve bölgedeki elektrik hatlarının devrildiğini açıkladı. Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, araçların ve iş yerlerinin yoğun hasar gördüğü kentte binaların yarısından fazlasında çatıların çöktüğünü ve kentin yaklaşık yüzde 90’ında hasar meydana geldiğini bildirdi. Arama kurtarma ekipleri, bazı kişilerin enkaz altında kalmış olması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Parana Meteoroloji ve Çevre Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 180 kilometre ila 250 kilometre arasında değiştiği aktarıldı. Yetkililer, Parana eyaletinin yanı sıra ülkenin güneyindeki Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde fırtına uyarılarının yapıldığını bildirdi.

Olumsuz hava şartları, yaklaşık 14 bin kişilik nüfusa sahip Rio Bonito do Iguacu’nun yakınında bulunan Guarapuava şehrinde de etkili oldu.



Brezilya Devlet Başkanı Silva’dan taziye mesajı

Parana Eyaleti Valisi Ratintho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini ve şiddetli fırtınalardan etkilenen şehirleri gözlemlediğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetten etkilenenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Parana halkına yardım etmeye ve gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

