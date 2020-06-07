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Aktüel

Brezilya, korona virüs verilerini resmi siteden kaldırdı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, yapılan olumsuz eleştirilerin ardından resmi internet sitesinde yer alan toplam korona virüs verilerini kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:23:39 -
Brezilya, korona virüs verilerini resmi siteden kaldırdı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, yapılan olumsuz eleştirilerin ardından resmi internet sitesinde yer alan toplam korona virüs verilerini kaldırdı.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüs salgınına karşı sergilediği tutum nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında eleştirilerin hedefi olmuştu. Brezilya hükümeti eleştirilerin ardından yeni bir karar aldı. Brezilya Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde yer alan korona virüs verilerini kaldırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, artık yalnızca son 24 saat içerisindeki vaka ve ölümlere ilişkin verilerin paylaşılacağı ve salgına ilişkin toplam verilerin yayınlanmayacağı ifade edildi.


ABD’den sonra dünyada en çok vaka görülen ülke olan Brezilya’da şuana kadar 676 bin 494 vaka tespit edilirken 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak yeterli sayıda test yapılmaması nedeniyle Brezilya’daki rakamların çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) karantina önerilerine karşı çıkıyor. Bolsonaro Cuma günü yaptığı açıklamada, ideolojik taraf olmakla suçladığı DSÖ’den ülkesinin çekilebileceğini söylemişti.

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