Brezilya Şoka Uğradı!
Katar'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bir şok daha yaşandı. Hırvatistan, Brezilya'yı eledi.
Katar'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bir şok daha yaşandı.
Çeyrek final'de rakiplerini sıraya dizen Brezilya, kupanın sürpriz ekibi Hırvatistan ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen maçın ilk 90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı. 105+1 de Neumark'ın attığı gol ile Brezilya 1-0 öne geçti.
116. dakikada Hırvatistan, Petkovic ile golü buldu ve skoru 1-1 yaptı.
PENALTILARDA HIRVATİSTAN
Penaltılarda Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2 mağlup etti.
Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları gole çevirirken; Brezilya'da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.