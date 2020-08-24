Brezilya, Hindistan ve Meksika'da son koronavirüs bilançosu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya, Hindistan ve Meksika’daki son bilanço açıklandı.

ABD’den sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’da, Kovid-19 sebebiyle son 24 saat içinde 494 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, 494 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki korona kaynaklı ölüm sayısı 114 bin 744’e yükseldi. Vaka sayısı ise 23 bin 421 daha arttı ve 3 milyon 605 bin 783’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, Brezilya’nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 754 bin 129 vaka ve 28 bin 467 koronavirüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak ön plana çıkıyor.

Koronavirüsü atlatıp sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 milyon 739 bin 35 olarak kaydedildi. 211 milyondan fazla nüfusa sahip olan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak adlandırılıyor.

Hindistan’daki son bilanço

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, Asya ülkesinde son 24 saat içerisinde 836 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 57 bin 542 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte 61 bin 408 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348 olarak kaydedildi.

Hindistan’da, şimdiye dek virüse rastlanan 2 milyon 338 bin 35 kişi ise şifa buldu.

Meksika’da ölü sayısı 60 bin 480

Meksika Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi verilere göre ise, son 24 saatte 226 kişi öldü. Böylece toplam ölü sayısı 60 bin 480 oldu.