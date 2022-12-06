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Spor Brezilya-Güney Kore maçında gol yağmuru
Spor

Brezilya-Güney Kore maçında gol yağmuru

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde, Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 02:44:00 -
Brezilya-Güney Kore maçında gol yağmuru

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Güney Kore'yi 4-1 mağlup eden Brezilya çeyrek finale yükseldi.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan mücadeleyi Brezilya 4-1 kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Vinicius, 13. dakikada Neymar, 29. dakikada Richarlison ve 36. dakikada Lucas Paquerta kaydetti. Güney Kore'nin tek golünü de 76. dakikada Seung-ho Paik attı.

Bu sonucun ardından Brezilya, Dünya Kupası'nda adının çeyrek finale yazdırırken Güney Kore turnuvaya veda etti.

Brezilya'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Hırvatistan oldu.

Brezilya: 4 - Güney Kore: 1

Stat: 974

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Brezilya: Alisson (Dk. 80 Weverton), Militao (Dk. 63 Dani Alves), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo (Dk. 72 Bremer), Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar (Dk. 80 Rodrygo), Vinicius Junior (Dk. 72 Martinelli), Richarlison

Güney Kore: Kim Seunggyu, Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon, Kim Jinsu (Dk. 46 Hong Chul), Jung Wooyoung (Dk. 46 Son Junho), Hwang Inbeom (Dk. 65 Paik Seungho), Hwang Heechan, Lee Jaesung (Dk. 74 Lee Kangin), Son Heungmin, Cho Guesung (Dk. 80 Hwang Uijo)

Goller: Dk. 7 Vinicius Junior, Dk. 13 Neymar (Penaltıdan), Dk. 29 Richarlison, Dk. 36 Paqueta (Brezilya), Dk. 76 Paik Seungho (Güney Kore)

Sarı kart: Dk. 44 Jung Wooyoung (Güney Kore)

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