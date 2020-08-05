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Aktüel

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 04:23:43 -
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Lübnan'a taziye mesajı

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara destek mesajı yayımladı.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri ve yaralılarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, "Beyrut'taki patlama görüntüleri beni derinden üzdü. Brezilya, dünyada en çok Lübnan kökenli vatandaşa ev sahipliği yapan ülke ve dolayısıyla bu trajediyi kendi topraklarımızda olmuş gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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