Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un Türkiye'de en rahatsız olduğu şey

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un İstanbul günlerini masaya yatırdı. Jesus'un durumunun pek iç açıcı olmadığına dikkat çekilen yazıda kurt hocanın, yerli oyuncu kuralından rahatsız olduğu da öne sürüldü.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un İstanbul günlerini masaya yatırdı. Jorge Jesus'un durumunun pek iç açıcı olmadığına dikkat çekilen yazıda kurt hocanın, Türkiye'de rahatsız olduğu konuya dikkat çekildi.

Brezilya basınından Sportbuzz'un yaptığı inceleme haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerdeki durumu mercek altına alındı.

Haberde, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında şimdiden tartışılmaya başlandı. Dinamo Kiev'e elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve Süper Lig'e de kötü bir giriş yaptı." ifadelerine yer verildi.

3 yerli isyanı

Jesus'un şikayetçi olduğu konunun da değinildiği yazıda, "Jesus, Türkiye'deki 3 yerli futbolcunun oynama zorunluluğu kuralından da rahatsız. Belki işlerin çok kolay yürüyeceğini düşündü ancak şu anda Jesus için durumun çok da parlak olduğunu söylemek mümkün değil." denildi.