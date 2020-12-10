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Ekonomi Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı
Ekonomi

Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:27:34 -
Brent petrolün varili 50 dolar seviyesini aştı

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki gelişmelerin ardından ekonomik toparlanma ve petrol talebinde artış beklentisiyle uluslararası piyasalarda 50 dolar seviyesini aştı.

Dün günü 48,86 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 18.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 50,55 dolar oldu. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu. İngiltere'nin ilk aşı uygulamalarına başlamasının ardından, Kanada da bugün aşının gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Vaka sayılarının 15 milyonun üzerine çıktığı ABD'de ise ilk aşının hafta sonu yapılması bekleniyor.

Ayrıca, Irak'ta küçük bir petrol sahasındaki iki kuyuya düzenlenen terör saldırıları üretimde kesintiye neden olmasa da fiyatlardaki artışı destekleyici etkide bulundu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında görülen ani artış, Kovid-19 aşısındaki gelişme haberleriyle hareketlenen fiyatların yukarı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor.


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