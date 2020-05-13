Brent petrolün varili 29,51 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,51 dolardan işlem görüyor.

Dün 30,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 29,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,59 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 7,6 milyon artışla 526,2 milyon varile yükseldi.

Küresel petrol fiyatları, ABD petrol stoklarının yükselmesi ve ikinci dalga koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri dolayısıyla geriledi.

Uzmanlar, bazı ülkelerin daha fazla üretim kesintisi yapacağını açıklamasının, küresel petrol fiyatlarında sert düşüşlerin görülmesini engelleyen faktör olduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak üretimini 1 milyon varil azaltacağını ilan etmiş ve diğer bazı üreticiler de benzer kesintilere gideceklerini açıklamışlardı.



Petrol piyasalarında bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) nisan verilerini içeren petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 29,55 ile 29,83 dolar aralığının direnç, 29,27 ile 28,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.